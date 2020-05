Notas Capital Portos gaúchos registraram resultado positivo

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O transporte de cargas nos três portos gaúchos – Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande – registrou crescimento de 4,9% no volume de cargas de janeiro a abril deste ano, na comparação com igual período de 2019. Foram movimentadas cerca de 11,9 milhões de toneladas. De acordo com o governo do Estado, o desempenho foi puxado pelas exportações de soja a partir da unidade de Rio Grande.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital