Notas Capital Sine estadual retoma ofertas de emprego

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A cada semana, as agências FGTAS/Sine oferecem vagas de trabalho em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Para se candidatar, basta acessar o aplicativo “Sine Fácil” (disponível para download nas plataformas Play Store e Apple Store) ou entrar em contato com a unidade mais próxima. A lista de telefones e e-mails de cada agência pode ser conferida em www.estado.rs.gov.br.

