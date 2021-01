Mundo Posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos tem esquema de segurança sem precedentes

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

A posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (20), tem um aparato de segurança sem precedentes, especialmente após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, quando apoiadores de Donald Trump tentaram impedir a ratificação da vitória do democrata no Colégio Eleitoral.

Além de toda a força policial de Washington DC e de municípios que enviaram reforços, a capital dos EUA tem a presença de cerca de 21 mil membros da Guarda Nacional. Com isso, o país mantém mais militares em Washington do que todos aqueles que estão no Iraque e no Afeganistão, somados.

A prefeita Muriel Bowser também anunciou medidas como o fechamento de ruas, pontes sobre o rio Potomac e estações de metrô desde o fim de semana, para evitar a circulação perto de locais importantes nesta quarta-feira. E até mesmo companhias aéreas e o site de hospedagem Airbnb tomaram precauções.

Toda a área ao redor do National Mall está fechada e com cercas desde sexta-feira (15). Ruas em toda a região estão bloqueadas, e veículos que encontravam-se estacionados nas proximidades foram checados.

Também na sexta foram fechadas 13 estações de metrô, e mais duas no sábado (16). Policiais de trânsito receberam reforço de colegas vindos de Baltimore, Nova York, Nova Jersey, Chicago, Nova Orleans, Houston, Denver e San Francisco.

Na segunda-feira (18), o Serviço Secreto divulgou um mapa, informando todas as ruas bloqueadas e liberadas para circulação de pedestres e veículos entre os dias 16 e 21 de janeiro em virtude da posse. Pessoas que moram ou trabalham em ruas fechadas têm acesso especial.

A posse de Biden está marcada para o meio-dia (horário local, 14h em Brasília). Kamala Harris será empossada como vice-presidente um pouco antes.

