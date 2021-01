Estrategista da campanha de Trump em 2016 e do governo norte-americano após a vitória, Bannon foi indiciado e preso em agosto de 2020, acusado de desviar dinheiro de uma campanha de apoio à construção de um muro na fronteira com o México. Ele foi solto após pagar fiança de US$ 5 milhões e aguardava o julgamento.

Bannon não foi o único a receber o perdão às vésperas da troca de governo. Além dele, mais de 70 pessoas, entre elas, artistas conhecidos, foram beneficiadas. Confira alguns nomes: Lil Wayne: em novembro de 2020, o rapper se declarou culpado da acusação de porte ilegal de arma e poderia ser condenado a até dez anos de cadeia.

Kodak Black: o rapper foi condenado em novembro de 2019 a quase quatro anos de cadeia por falsificar documentos para obter uma arma de fogo.

Anthony Levandowski: o ex-engenheiro do Google foi sentenciado no ano passado a cumprir uma pena de 18 meses sob a acusação de levar segredos da empresa sobre carros autônomos para a Uber.

Kwame Kilpatrick: prefeito de Detroit entre 2002 e 2008, ele cumpria pena de 28 anos de cadeia após ser condenado, em 2013, por corrupção. Segundo os promotores, as ações de Kilpatrick agravaram a situação financeira da cidade. Ao todo, Trump concedeu o perdão a 73 pessoas e comutou as sentenças de outras 70. A lista completa de beneficiados pode ser vista aqui. O indulto garante o perdão pleno para crimes federais.