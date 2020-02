Celebridades “Posso estar pelada e tem que respeitar”, diz Valesca Popozuda sobre o assédio

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

O carnaval acaba gerando assuntos polêmicos como, por exemplo, o assédio sexual contra as mulheres. Valesca Popozuda falou sobre o assunto.

“Todos os dias a gente tem que lutar contra o machismo, o assédio. Eu posso estar de short curto, de peito de fora, pelada e as pessoas têm que respeitar. Meu corpo, minhas regras, e eu faço o que quiser”, afirmou a cantora.

Reforçando que o feminismo tem que ser lembrado todos os dias e não só nessa época de Carnaval, a cantora continuou: “Quando chega uma data importante as pessoas celebram muito, mas a gente tem que lembrar do feminismo tofos os dias, porque as mulheres existem todos os dias. Tudo o que a gente quer é respeito”, disse a loira.

