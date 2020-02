Magazine Príncipe Harry e Meghan Markle cogitam comprar mansão em Malibu

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Casal deixará funções monárquicas em 31 de março Foto: Reprodução Casal deixará funções monárquicas em 31 de março Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Atualmente instalados em uma mansão em Vancouver, no Canadá, príncipe Harry e Meghan Markle podem se mudar para Malibu, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois que deixarem suas funções reais, em 31 de março. Segundo a imprensa internacional, eles já estariam de olho em um imóvel.

A escolha pelo lugar seria para o casal ficar mais próximo da mãe de Meghan, Doria Ragland, que mora em Los Angeles, segundo o Daily Mail, e eles até já teriam um imóvel específico em mente. Seria uma mansão de US$ 7 milhões (cerca de R$ 31 mi), pertencente ao astro de Baywatch, David Charvet.

A mansão possui oito quartos, dez banheiros, um cinema e uma adega luxuosa, além de uma garagem para quatro carros, piscina e quadra de tênis. Ainda de acordo com a publicação, o imóvel fica próxima a casas de astros de Hollywood, como Robert Downey Jr., Mel Gibson, Dick Van Dyke e Caitlyn Jenner.

De acordo com a revista Variety, a princesa Diana, mãe de Harry, chegou a revelar a seu mordomo que pretendia criar os filhos em Malibu. O namorado de Diana, Dodi Fayed, comprou uma propriedade de US$ 7 milhões (cerca de R$ 31 mi) na região semanas antes de morrerem em um acidente de carro em 1997.

Harry e Meghan divulgaram um comunicado no sábado (22) afirmando que, embora não haja nenhuma jurisdição sobre o uso da palavra “Real” no exterior, o duque e a duquesa de Sussex não pretendem usar “Sussex Royal” ou qualquer variação da palavra “Real” em qualquer território (dentro do Reino Unido ou não).

Harry e Megham trabalham para organizar uma fundação sem fins lucrativos. Eles pretendem desenvolver uma nova maneira de efetuar mudanças e complementar os esforços feitos por tantas excelentes fundações em todo o mundo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine

Deixe seu comentário