Potências europeias aumentam a pressão para que Vladimir Putin negocie diretamente com o presidente ucraniano

29 de maio de 2022

Líderes da França e da Alemanha conversaram no sábado por telefone com o presidente russo. (Foto: Reprodução/Twitter)

Líderes da França e da Alemanha conversaram por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Essa foi mais uma tentativa de avanço diplomático, enquanto o confronto segue intenso, principalmente no leste da Ucrânia.

Zelensky insiste na necessidade de encontro direto com Putin para acabar com a guerra

Novas imagens mostram o avanço das tropas russas. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o país conquistou mais uma cidade na região: Lyman.

Em Lysychansk, também no Leste, um ataque aéreo atingiu um cinema. Civis estavam escondidos no porão. Não foram divulgadas informações sobre mortos ou feridos.

No âmbito diplomático, no sábado (28) o primeiro-ministro do Reino Unido conversou com o presidente da Ucrânia. Boris Johnson prometeu a Volodimir Zelenskyy ainda mais ajuda militar.

No mesmo dia, houve uma conversa entre Rússia, França e Alemanha. Foi um telefonema de quase uma hora e meia em que Emmanuel Macron e Olaf Scholz pressionaram Vladimir Putin para fazer negociações diretas com o presidente ucraniano. A Rússia se disse aberta ao diálogo. Putin ainda afirmou que o país tá disposto a discutir maneiras de destravar a exportação de produtos ucranianos. A estimativa é de que 20 milhões de toneladas de grãos estejam presos na Ucrânia.

Em Mariupol, um navio entrou no porto pela primeira vez desde que a Rússia tomou o controle da cidade. O porta-voz do porto disse que 2.700 toneladas de metal vão ser levadas pra Rússia. O governo ucraniano chamou isso de “saque”. E a maior produtora de metais da Ucrânia acusou Moscou de pirataria.

A Guerra completa cem dias nesta sexta-feira (3), sem qualquer perspectiva de paz a curto prazo. Mesmo quem mal consegue andar arruma um jeito de fugir.

Bombardeio

Paineis de energia solar em Merefa, na Ucrânia, na região de Kharkiv, foram destruídos por um ataque de míssil, disse o gerente da estação de energia solar, Volodymyr Ranchkovsky.

As autoridades locais disseram que não houve vítimas do ataque que aconteceu na manhã de sábado e que o fornecimento de energia foi restabelecido.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Reuters mostraram vários ângulos do momento da explosão nos painéis solares, que criaram uma grande cratera onde no sábado Ranchkovsky foi visto coletando detritos.

“Não há infraestrutura militar aqui. É apenas uma usina de energia solar”, disse Ranchkovskyi.

A mídia local relatou bombardeios sobre Merefa nos últimos dias.

