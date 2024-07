Porto Alegre Prazo para cadastramento no Registro Unificado termina nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Os cadastros devem ser feitos on-line ou presencialmente Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Termina nesta sexta-feira (12), às 17h, o prazo para que as famílias atingidas pela enchente em Porto Alegre se cadastrem no Registro Unificado e possam solicitar os benefícios Auxílio Reconstrução e Estadia Solidária. Os cadastros devem ser feitos on-line ou presencialmente. O sistema permanecerá disponível apenas para alteração dos dados já cadastrados.

Auxílio Reconstrução

– Prazo para cadastramento: sexta-feira, 12, às 17h.

– Prazo envio dos dados ao governo federal: sexta-feira, 12, às 23h59.

– R$ 5,1 mil por família.

– A Prefeitura de Porto Alegre encaminhou 156,7 mil cadastros até a segunda-feira, 8 – deste total, foram pagos 48,1 mil benefícios. Os demais estão em processamento no sistema da União, que faz os pagamentos.

Critérios:

– Famílias desalojadas ou desabrigadas residentes em áreas inundadas ou danificadas por enxurradas ou deslizamentos em decorrência dos eventos climáticos nos municípios que tiveram a situação de emergência ou o estado de calamidade pública.

Estadia Solidária

– Prazo para cadastramento: sexta-feira, 12, às 17h.

– R$ 1 mil por até 12 meses.

– Das 3.944 famílias elegíveis para o benefício, 2.616 receberam o primeiro pagamento até a segunda-feira, 8.

Critérios:

– Morador de Porto Alegre de área atingida pela enchente de maio, segundo critério da Defesa Civil Municipal;

– Cadastro no Registro Unificado Municipal e autodeclarar que a sua residência não está habitável;

– Inscrição no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico);

– Ser morador/família com renda mensal informada no CadÚnico de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706).

