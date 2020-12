Tecnologia Preço do Samsung Galaxy S21 vaza antes da hora

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Samsung deve lançar a linha de smartphones Galaxy S21 em janeiro. (Foto: Reprodução)

A Samsung deve lançar a linha de smartphones Galaxy S21 em janeiro de 2021, mas os possíveis preços dos celulares já apareceram na internet. O especialista em vazamentos Ishan Agarwal revelou os possíveis valores da edição padrão do aparelho, bem como das variantes S21+ e S21 Ultra.

De acordo com os detalhes obtidos por Agarwal, a Samsung pode lançar pelo menos dois celulares da linha Galaxy S21 com preço inferior aos seus antecessores da série S20. Por outro lado, o S21 Ultra deve receber um acréscimo de valor em comparação ao modelo anterior da fabricante sul-coreana.

Ishan Agarwal obteve o possível valor de quatro celulares da família Galaxy S21. Os preços foram divulgados originalmente euro, mas você também pode conferir a conversão direta para a nossa moeda: Samsung Galaxy S21 de 128 GB: 849 euros (R$ 5.366 em conversão direta); Samsung Galaxy S21+ de 128 GB: 1.049 euros (R$ 6.624 em conversão direta); Samsung Galaxy S21+ de 256 GB: 1.099 euros (R$ 6.942 em conversão direta); Samsung Galaxy S21 Ultra de 128 GB: 1.399 euros (R$ 8.848 em conversão direta).

Além de trazer suporte para 5G, a linha Galaxy S21 deve chegar com o processador Snapdragon 888 e, dependendo da região, um novo chip de 5 nanômetros da Samsung. A linha também deve incorporar o suporte para S Pen, o que reforça os rumores sobre o fim da linha Galaxy Note.

A Samsung não comentou oficialmente sobre o assunto e os valores ainda devem ser considerados rumores. Porém, a tendência é que mais detalhes sobre a linha S21 cheguem em breve.

A fabricante sul-coreana vai realizar um evento online na CES 2021 em 11 de janeiro. A companhia deve finalmente revelar a série Galaxy S21 na ocasião e lançar os smartphones com 5G no mercado no dia 14 do mês que vem.

Fone Galaxy Buds Pro

O fone Samsung Galaxy Buds Pro deve ganhar um recurso de áudio espacial. Conforme aponta o site norte-americano 9to5Google, as informações vazaram em uma das recentes atualizações do aplicativo da marca.

Como um áudio em 3D, o formato traz uma experiência imersiva para o uso de fones de ouvido. Assim, a tecnologia fixa com precisão a fonte do som e, caso o usuário mexa a cabeça, o áudio reproduzido soará como se estivesse vindo do local do aparelho.

Segundo os dados encontradas na atualização do app, a nova funcionalidade permitirá que os usuários ouçam “um som vívido e envolvente vindo de todas as direções”. As imagens vazadas também destacam uma opção de “áudio 3D para vídeos”.

Hoje, o áudio espacial é um dos diferenciais dos AirPods Pro e AirPods Max, da Apple. Portanto, o uso do recurso é uma forma da Samsung entrar na competição de tecnologias especiais para os fones de ouvido.

Além do novo recurso, o recente vazamento revelou que o Galaxy Buds Pro terá uma função para detectar voz. Assim, o fone de ouvido diminuirá o volume do áudio automaticamente quando identificar que o usuário está conversando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia