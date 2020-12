Tecnologia A Apple planeja entrar no mercado de carro autônomo

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Meta da Apple é lançar veículo em 2024. Bateria é grande inovação e permitiria reduzir custo e aumentar alcance do veículo. (Foto: Reprodução)

A Apple está avançando no desenvolvimento de tecnologia de carros autônomos e tem como meta produzir, em 2024, um veículo de passageiros, disseram pessoas a par do assunto à Reuters.

O ponto central da estratégia da Apple é um novo design de bateria que poderia reduzir “radicalmente” o custo do equipamento e aumentar o alcance do veículo, de acordo com uma fonte que teve acesso ao design de bateria.

Os esforços automotivos da fabricante do iPhone, conhecidos como Projeto Titan, têm ocorrido de maneira desigual desde 2014, quando a gigante de tecnologia americana começou a projetar seu próprio veículo do zero.

A certa altura, a Apple chegou a recuar no esforço de focar no software e reavaliou seus objetivos. Doug Field, um veterano da Apple que havia trabalhado na Tesla, voltou a supervisionar o projeto em 2018 e demitiu 190 pessoas da equipe em 2019.

Desde então, a Apple progrediu o suficiente para agora ter como objetivo construir um veículo para os consumidores, disseram duas pessoas familiarizadas com o esforço, pedindo para não serem identificadas já que os planos da empresa não são públicos.

Segundo fontes informaram à Reuters, o objetivo da Apple de construir um veículo pessoal para o mercado de massa contrasta com rivais como a Waymo da Alphabet que construiu robo-táxis para transportar passageiros em um serviço de saudação sem motorista.

A Apple não quis comentar sobre seus planos ou produtos futuros.

Cadeia de suprimentos é um desafio

Fabricar um veículo representa um desafio da cadeia de suprimentos até mesmo para a Apple, uma empresa com muitos recursos que fabrica centenas de milhões de produtos eletrônicos todos os anos com peças de todo o mundo, mas nunca fez um carro.

O Tesla, de Elon Musk, levou 17 anos até finalmente se tornar um carro lucrativo sustentável.

“Se há uma empresa no planeta que tem recursos para fazer isso, provavelmente é a Apple. Mas, ao mesmo tempo, não é um celular ”, disse uma pessoa que trabalhou no Projeto Titan.

Ainda não está claro quem montaria o carro da marca Apple, mas fontes disseram que esperam que a empresa conte com um parceiro de fabricação para construir os veículos.

Há ainda a possibilidade da Apple decidir reduzir o escopo de seus esforços para um sistema de direção autônomo que seria integrado a um carro feito por uma montadora tradicional, em vez de a fabricante do iPhone desenvolver um carro da marca, acrescentou uma das pessoas próxima ao projeto à Reuters.

Duas pessoas com conhecimento dos planos da Apple alertaram que atrasos relacionados à pandemia podem levar o início da produção para 2025 ou mais.

As ações da Tesla terminaram 6,5% mais baixas na segunda-feira, após sua estreia no S&P 500 na segunda-feira. As ações da Apple fecharam 1,24% mais altas após a notícia.

Mesmo sensores de iPhone 12 Pro para visão 3D

A Apple decidiu recorrer a parceiros externos para obter elementos do sistema, incluindo sensores “lidar” que ajudam os carros autônomos a obter uma visão tridimensional da estrada, disseram pessoas familiarizadas com os planos da empresa.

O carro da Apple pode apresentar vários sensores deste tipo para escanear distâncias diferentes, informou outra fonte.

Alguns sensores podem ser derivados de unidades “lidar” da Apple desenvolvidas internamente, acrescentou. Os modelos iPhone 12 Pro e iPad Pro lançados este ano apresentam este tipo de sensores.

A Reuters havia relatado anteriormente que a Apple conversava com potenciais fornecedores destes sensores, mas também estava examinando a construção de seu próprio modelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia