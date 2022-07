Economia Preços mundiais de alimentos caem pelo terceiro mês seguido em junho, mostra ONU

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Índice da FAO, que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, atingiu uma média de 154,2 pontos no mês passado, contra 157,9 em maio. Foto: Reprodução Índice da FAO, que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, atingiu uma média de 154,2 pontos no mês passado, contra 157,9 em maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os preços mundiais dos alimentos caíram pelo terceiro mês consecutivo em junho, mas permaneceram próximos dos níveis recordes alcançados em março, disse a agência de alimentos das Nações Unidas nesta sexta-feira (8).

O índice de preços de alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, atingiu uma média de 154,2 pontos no mês passado, contra 157,9 (revisados) em maio.

Apesar da queda mensal, o índice de junho ainda ficou 23,1% acima do registrado no ano anterior, impulsionado pelo impacto da invasão russa da Ucrânia, preocupações com clima adverso, forte demanda global e altos custos de produção e transporte.

“Os fatores que elevaram os preços globais ainda estão em jogo”, disse o economista-chefe da FAO, Maximo Torero Cullen.

Em estimativas separadas de oferta e demanda de cereais, a FAO elevou sua previsão para a produção global de cereais em 2022 para 2,792 bilhões de toneladas, ante 2,784 bilhões. O volume ainda está 0,6% abaixo da produção mundial em 2021.

O índice de cereais da FAO caiu 4,1% em relação a maio, mas subiu 27,6% na comparação anual.

A FAO disse que o declínio de junho foi impulsionado pela disponibilidade sazonal de novas colheitas no hemisfério Norte, melhores condições de colheita em alguns dos principais países produtores e maiores perspectivas de produção na Rússia.

A previsão de utilização mundial de cereais em 2022/23 foi elevada em 9,2 milhões de toneladas, para 2,797 bilhões de toneladas. No entanto, isso ainda representou uma queda de 0,1% frente aos níveis de 2021/22, refletindo principalmente as expectativas de menor uso em ração.

A FAO estimou que os estoques mundiais de cereais no final das temporadas de 2023 totalizariam 854 milhões de toneladas, um aumento de 7,6 milhões de toneladas em relação à previsão do mês passado, mas mesmo assim um declínio de 0,6% no comparativo anual.

