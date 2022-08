Acontece Prefeito de Portão aponta os destaques do município em visita a Rede Pampa

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Prefeito de Portão, Delmar Hoff, em visita a Rede Pampa.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde da última quinta-feira (04), o prefeito de Portão, Delmar Hoff, esteve na Rede Pampa para participar do programa Pampa Debates. Durante a visita, o prefeito destacou os diferenciais do município dentro do Vale dos Sinos, a região que está inserido. “É um ponto logístico altamente privilegiado. Portão está em um raio de 30 quilômetros, com mais de 100 mil habitantes. Em um raio de 100 quilômetros, estamos centralizados no meio de 70% do PIB gaúcho. Não é atoa que muitas transportadoras estão indo para lá”, disse Hoff.

Além disso, o chefe do Executivo municipal apontou algumas de suas expectativas para os próximos anos de gestão. “Eu tenho uma meta que é calçar todas as ruas de acordo com o planejamento urbanístico da cidade. (…) Estamos levando mais de 12 quilômetros de asfalto para o interior e isso irá trazer um desenvolvimento econômico e social para as localidades mais afastadas do centro”, afirmou.

No mês de maio, a cidade de Portão foi incluída no Top 10 no Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, organizado a partir de um Formulário do Ministério da Economia. O levantamento aponta o número de atividades empresariais cujo início não depende da concessão de documentos. A cidade conquistou a 10ª colocação. “Eu venho da iniciativa privada. Eu trouxe a ansiedade do empresário quando faz projetos e enfrenta a demora para que isso se efetue. Nós estamos agora com um projeto de digitalização na cidade, então muitos procedimentos vão poder ser online. Isso dá agilidade aos processos com maior rapidez de entrega. A nossa meta é criar facilidades e não gerar dificuldades”, explicou o prefeito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece