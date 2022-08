Acontece Stok Center vai inaugurar mais três lojas até o final do ano

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Hoje, a rede conta com 31 lojas, sendo dez da bandeira Comercial Zaffari e 21 lojas do Stok Center, espalhadas em municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

O ano de 2022 ainda traz novidades para os clientes do Stok Center. Isso porque a Comercial Zaffari Ltda. vai abrir mais três lojas da bandeira Stok Center até o final do ano.

Instaladas nos municípios de Tramandaí, Cachoeira do Sul e Marau, as lojas seguem a missão de contribuir para a redução do custo de vida dos clientes, levando produtos de qualidade a preço justo. A previsão é de que as três sejam inauguradas no último trimestre do ano, em um período de 30 dias.

Hoje, a rede conta com 31 lojas, sendo dez da bandeira Comercial Zaffari e 21 lojas do Stok Center, espalhadas em municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ao todo, a empresa emprega aproximadamente 4.000 funcionários alocados em lojas, área administrativa e centro de distribuição.

Além disso, a rede conta com a operação de compras online, através de site e aplicativo, desde 2021. O cliente tem a opção de comprar nos canais digitais das duas bandeiras (Comercial Zaffari Online e Stok Online), e escolhe retirar na loja ou receber em casa. Mais uma opção de praticidade e de estar próximo ao cliente em todos os seus momentos de compra, já presente em 11 cidades.

Atualmente a Comercial Zaffari é a segunda maior rede de supermercados do estado, segundo ranking AGAS.

