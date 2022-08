Acontece César Vergara é homenageado com a Comenda Oswaldo Vergara, concedida pela OAB-RS

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

A medalha possui a citação: “Sem advogado não há Justiça”. Foto: OAB-RS/Divulgação A medalha possui a citação: “Sem advogado não há Justiça”. (Foto: OAB-RS/Divulgação) Foto: OAB-RS/Divulgação

Um dos homenageados da Comenda Oswaldo Vergara – a mais importante distinção concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), será César Vergara de Almeida Martins Costa, bisneto de Oswaldo. A Sessão Magna da entidade acontecerá no Dia da Advocacia, nesta quinta-feira (11), no Multiverso Experience do Cais Embarcadero, em Porto Alegre.

Neste mesmo dia, seu filho, César Vergara de Almeida Martins Costa Júnior, receberá a Carteira da Ordem.

A origem

Oswaldo Vergara foi presidente da OAB/RS de 1939 a 1945 e de 1956 a 1965. A medalha possui a citação: “Sem advogado não há Justiça”.

“Sempre admirei muito a figura de meu bisavô Oswaldo Vergara, foi um homem honesto e trabalhador que fez coisas importantes pelo Brasil. Lembro de ouvir que ele não se deslumbrava com as vitórias e não desanimava com as derrotas (que, no caso dele, devem ter sido poucas)”, declarou o homenageado, destacando que ser condecorado com a Comenda Oswaldo Vergara muito o emociona e o remete a este tipo de ensinamento, sobretudo ao sonho de realizar uma advocacia ética e eficaz. “Foi o que tentei fazer até hoje. lembro sempre: Sem advogado não há Justiça!”, acentuou.

Agraciado

César Vergara é advogado trabalhista, civilista e previdenciarista (Previdência Complementar), atende os empregados ativos e aposentados petroleiros nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Graduado pela UFRGS, em 1990, é Mestre em Direito Público pela Unisinos, dedica-se à pesquisa acadêmica na área do Direito e Literatura. É especialista em Direito Processo Civil e Constituição pela UFRGS e em Direito do Trabalho pela Unisinos.

O advogado é membro do IAB (Instituto dos Advogados do Brasil) e do Conselho Superior e Fiscal do IARGS e, recentemente, tomou posse como diretor do Departamento de Previdência Privada e como coordenador do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura no Instituto Gaúcho. Além disso, atua como julgador na 12ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS.

