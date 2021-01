Flávio Pereira Prefeito gaúcho diz que “tratamento precoce reduziu óbitos nos municípios da nossa região”

Por Flavio Pereira | 23 de janeiro de 2021

José Carlos Breda, presidente da Amesne (Foto: Divulgação)

“Reduzimos o número de óbitos de forma significativa com o tratamento precoce para o Covid em nossa região”, afirma José Carlos Breda, atual presidente da Amesne, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, que esta semana realizou uma análise dos resultados da iniciativa aplicada em 36 municípios. Segundo ele, “o tratamento precoce nos primeiros sintomas da doença, que realizamos com supervisão médica nos municípios da nossa região, demonstrou de forma cabal, a redução do número de internações e foi decisivo para evitar o agravamento da ocupação em UTIs. E como consequência, e essa foi a grande vitória, reduziu o número de óbitos, de forma muito significativa”.

Comparando casos

Breda, que comandou o município de Cotiporã, reuniu os prefeitos da Amesne, para apresentar esta semana, o relatório contendo os dados positivos obtidos até aqui, com o tratamento precoce para o Covid aplicado nos 36 municípios da região. Alguns casos, a título de exemplo, foram mostrados no encontro para demonstrar o êxito do Tratamento Precoce.

Em comparação com a Macro-região da Serra, com 64,59 óbitos por 100 mil habitantes, dois municípios da Amesne tomados como exemplo, Veranópolis e Cotiporã apresentaram respectivamente 26,67% e 25,85% de óbitos por 100 mil habitantes.

Em internações hospitalares por Covid, os números também são expressivos no confronto entre a região da Serra com os exemplos de Veranópolis e Cotiporã: 45,72%% e 25,85% contra 89,26% por 100 mil habitantes na média dos 49 municípios da Serra.

A adoção do tratamento precoce, em julho de 2020, foi realizada mediante Termo de Ajustamento de Conduta encaminhado pelo MPF (Ministério Público Federal).

Pelo termo firmado com o MPF, os 36 municípios da região disponibilizaram medicamentos a pacientes que procuraram a rede pública com sintomas da doença e consentiram em receber o tratamento, quando houve a prescrição médica.

Os números obtidos com o tratamento precoce apontam para importante redução de óbitos e internações por Covid nos 36 municípios da Amesne.

Reunião em Veranópolis

No encontro de avaliação realizado quinta-feira (21) no auditório da Associação Comercial e Industrial de Veranópolis, o Presidente da AMESNE, José Carlos Breda,o Vice- Presidente Flavio Cassina e a Vice-Presidente da CIC – Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves e representante do Observatório Regional de Saúde, Marijane Paese, analisaram de forma cronológica, todas as ações de combate à Covid-19 realizadas na região, e os efeitos positivos do tratamento imediato no início dos primeiros sintomas para diminuição das hospitalizações e óbitos decorrentes ao vírus.

Falhas no Distanciamento Controlado

Em outra avaliação, os técnicos da Amesne, a título de colaboração, demonstraram diversas falhas no Modelo de Distanciamento Controlado aplicado pelo Governo o Estado, o que colocou em diversos momentos, de forma equivocada, a região em classificação de restrições de circulação nos níveis Vermelho ou Preto, sem observar os critérios científicos. Os Modelos de Cogestão elaborados pela Amesne, demonstraram com base em dados científicos, alternativas mais equilibradas para o distanciamento controlado na região.

