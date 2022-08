Porto Alegre Prefeito Sebastião Melo recebe o título de Cidadão de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O prefeito de Porto Alegre se definiu como goiano de nascimento e gaúcho de coração. Foto: Leonardo Lopes/CMPA O prefeito de Porto Alegre se definiu como goiano de nascimento e gaúcho de coração. (Foto: Leonardo Lopes/CMPA) Foto: Leonardo Lopes/CMPA

A Câmara Municipal entregou, na noite desta terça-feira (30), o título de Cidadão de Porto Alegre ao prefeito Sebastião Melo. A outorga foi proposta pelo presidente do Legislativo, vereador Idenir Cecchim (MDB). O evento foi realizado no Plenário Otávio Rocha.

O proponente lembrou que o título ao atual prefeito havia sido aprovado desde 2016, mas que, por diversas razões, acabava sendo adiada a sua entrega. “Quis Deus que nos 250 anos de Porto Alegre eu esteja aqui como presidente da Câmara e o prefeito, nosso grande prefeito, da cidade de Porto Alegre; então, eu estou muito feliz com o dia de hoje”, declarou Cecchim.

O vereador destacou a história de Melo. “Em 1978, eu e o Melo assinamos a filiação no MDB e estamos até hoje, firme nas fileiras. Nós perdemos muitas eleições, mas nunca perdemos o rumo”. E afirmou ainda o presidente do Legislativo: “a gente dá título de Cidadão de Porto Alegre a muitas pessoas e são para pessoas muito especiais. E o Melo é uma pessoa muito especial. Eu conheço muita gente que gosta da nossa cidade e ama a nossa cidade, mas eu não conheço ninguém que goste mais e ame mais a cidade de Porto Alegre do que o nosso prefeito Melo”.

Melo agradeceu a todos os presentes e, em especial, ao ex-senador Pedro Simon, que destacou como sua inspiração na vida pública. “A política é a forma mais elevada de fazer o bem comum, quem faz diferente, não faz política.” O prefeito de Porto Alegre se definiu como goiano de nascimento e gaúcho de coração. Lembrou da infância, quando trabalhou na roça, em Goiás; dos tempos de Ceasa, já na capital gaúcha, passando pela advocacia, até chegar à política. Também fez uma homenagem à esposa Valéria, e aos filhos, João Arhtur e Pablo.

“As pessoas muitas vezes me perguntavam por que eu queria ser prefeito. E eu cunhei uma frase que eu respondia sempre: eu quero ser prefeito para devolver em dobro a esta cidade o que ela me deu de oportunidade. Quem corre com gosto, nunca cansa. Em qualquer profissão, quando você trabalha com amor, com carinho, com devoção, você entrega melhor. Por isso, eu tenho um grande prazer de ser prefeito, de levantar cedo, de dormir tarde, e entregar uma cidade melhor e uma vida melhor”, discursou o chefe do Executivo Municipal.

História

Sebastião de Araújo Melo nasceu em Piracanjuba, no interior de Goiás, foi lavrador até os 15 anos. Mudou-se para a capital gaúcha em 1978 e, pouco tempo depois, entrou para o MDB, seu único partido até hoje. Cursou Direito na Unisinos, universidade onde foi presidente do Centro Acadêmico Visconde de São Leopoldo. Melo foi vice-presidente do PMDB no Rio Grande do Sul e presidiu o PMDB de Porto Alegre por cinco anos. Foi eleito vereador em 2000, e reeleito nas duas eleições seguintes. Em 2012 foi eleito vice-prefeito da capital. Nas eleições de 2018, concorreu e foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Em 2020, elegeu-se prefeito da capital, na chapa com Ricardo Gomes (PL).

