Porto Alegre Prefeitos de Porto Alegre e Canoas discutem soluções para o sistema de saúde na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sebastião Melo e Airton Souza se reuniram em Canoas nessa terça-feira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A busca de soluções conjuntas para qualificar os atendimentos em saúde e reduzir a sobrecarga sobre os hospitais da Região Metropolitana pautaram um encontro, nessa terça-feira (18), entre o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e seu colega de Canoas, Airton Souza. Dentre os tópicos discutidos esteve a defesa da necessidade de apoio financeiro pelos governos gaúcho e federal.

Trata-se de uma mobilização liderada pelo chefe do Executivo da Capital e que deve envolver gestores das cidades vizinhas. A ideia é obter melhor distribuição de recursos, a fim de garantir que municípios de referência nos serviços de saúde continuem atendendo a população das cidades vizinhas com eficiência.

As prefeituras vão pleitear a revisão do programa estadual “Assistir”, de incentivos hospitalares, bem como a criação de uma câmara de compensação para financiar os atendimentos de pacientes que procurem espontaneamente a rede de saúde fora de seus municípios de residência. Também está nos planos a formação de um consórcio intermunicipal de saúde integrando prefeituras da Região Metropolitana.

Atualmente, 94% dos leitos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados. “Mais de 4o% dos pacientes internados vêm de outras cidades, sem a devida contra-referência estadual”, ressalta a prefeitura. “O fechamento de serviços na Região Metropolitana tem ampliado a pressão sobre Porto Alegre, dificultando o atendimento aumentando o tempo de espera pela população local.

“Só há uma maneira de resolver a questão, que é a união de esforços na gestão e na política”, frisou Melo. “Há deveres por parte dos municípios, do Estado e da União. Precisamos dividir responsabilidades para evitar prejuízos ainda maiores no atendimento à população.”

Realizada em Canoas, a reunião contou, ainda, com as presenças dos secretários de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, e de Canoas, Eduardo Bermudez. Nos próximos dias, Sebastião Melo pretende ampliar o diálogo com as prefeituras de Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão, com foco soluções integradas para os problemas do setor.

“Todos precisam fazer a sua parte”

“Nós não suportamos mais pagar uma conta que não é só nossa”, frisou o prefeito Airton Souza. “Somos referência para 40% da população do Rio Grande do Sul em alguma área da Saúde. Achei muito oportuna a vinda do prefeito Sebastião Melo a Canoas com esse objetivo”.

Ele acrescentou: “Essa é uma questão muito importante, que está afetando a vida de todos os canoenses. Vamos tentar mais uma vez resolver esta situação, através do diálogo, procurando os outros municípios, o governo do Estado e o governo federal. Estamos fazendo uma ‘ginástica’ para sustentar a área da saúde, mas todos precisam fazer a sua parte. Se não conseguirmos, vamos fechar o atendimento a outras cidades, e aí o problema das outras cidades será do governo do Estado.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitos-de-porto-alegre-e-canoas-discutem-solucoes-para-o-sistema-de-saude-na-regiao-metropolitana/

Prefeitos de Porto Alegre e Canoas discutem soluções para o sistema de saúde na Região Metropolitana

2025-03-18