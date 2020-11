Porto Alegre Prefeitura altera critérios e amplia testagem para o coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Intenção é dar mais agilidade à testagem e diminuir transmissão do coronavírus. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre alterou os critérios para testes de detecção de Covid-19. Agora, a presença de apenas um sintoma compatível com a doença provocada pelo novo coronavírus e o contato por uma hora no mesmo ambiente de trabalho (anteriormente, o mínimo era de quatro horas) com pessoa que teve resultado positivo em exame PCR – mesmo assintomática – justificam a realização do teste.

A diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Diane Nascimento, explica que a intenção é garantir maior agilidade na testagem e diminuir a transmissão e circulação do vírus na cidade.

A prefeitura vem ampliando gradualmente a testagem em Porto Alegre, em função da capacidade de realização dos exames. Na quinta (12), a SMS divulgou que mais de 203 mil testes já foram feitos pelo SUS e a rede privada na Capital.

Há indicação para realização de testes (o tipo varia de acordo com os critérios estabelecidos pela SMS) para todas as pessoas sintomáticas, familiares assintomáticos de casos positivos e para quem teve contato com infectados no ambiente de trabalho.

Pessoas com sintomas como tosse, febre, cefaléia, alteração no olfato ou paladar, dor de garganta, adinamia (redução da força muscular), mialgia (dor muscular) e dificuldade de respirar devem procurar atendimento médico para que seja feita a solicitação de exames.

Quem teve contato com casos positivos, sem sintomas, devem procurar sua unidade de saúde de referência e informar o CPF da pessoa positiva para Covid-19. No atendimento, o paciente será orientado em relação ao prazo para fazer o teste rápido. O mesmo procedimento é indicado para pessoas que tiveram contato com casos positivos em ambiente de trabalho.

