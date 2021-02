Porto Alegre Prefeitura apresenta plano para a reabertura das escolas nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Serão detalhados todos os protocolos previstos para o retorno das atividades escolares. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre apresenta nesta terça-feira (9) a partir das 13h, a estratégia organizada pela Secretaria Municipal de Educação para a reabertura das escolas municipais, prevista para o próximo dia 22. O prefeito Sebastião Melo conduz a reunião virtual com os diretores das escolas ao lado da secretária de Educação, Janaina Audino. Serão detalhados todos os protocolos previstos para o retorno das atividades escolares no ano letivo de 2021.

O vice-prefeito Ricardo Gomes e os secretários da Saúde, Mauro Sparta, e Extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Renato Ramalho, também participam do encontro.

SMED

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) realizou levantamento sobre a situação atual das vagas nas escolas da rede municipal de Porto Alegre. De acordo com os dados, foram 12,7 mil cadastros de inscrições para novos alunos e a maior procura, aproximadamente 9 mil registros, foi para a Educação Infantil – Creche (Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e 2).

O processo de inscrição e matrícula na rede municipal tem duas fases. A primeira é gerenciada pela Smed, através do preenchimento de um cadastro que ao final oferece três opções de escolas. A segunda é após o registro, quando as escolas são notificadas do interesse dos alunos e ajustam vagas/turmas para então contatar a família e efetivar a matrícula.

Do total de inscrições on-line (12.700) recebidas até 10 de dezembro de 2020, 5,5 mil novos alunos já estão matriculados e, portanto, têm a sua vaga garantida na rede.

Mas como muitas famílias perderam o prazo de inscrição, que pela primeira vez foi totalmente on-line, devido à pandemia, o Setor de Gestão de Vagas da Smed continua recebendo solicitações de uma forma mais ágil e de fácil acompanhamento pela comunidade escolar, através do Google Forms. Desse modo, depois de registrado o pedido de vaga, o familiar poderá monitorar o andamento do processo.

Atualmente, a rede municipal atende cerca de 28 mil alunos em 312 escolas distribuídas na cidade. “O diagnóstico situacional realizado já no início desta gestão apontou que a demanda para Jardim A e Jardim B (crianças de 4 a 5 anos) está contemplada pela rede. Portanto, o nosso compromisso é a ampliação de vagas na creche (crianças de 0 a 3 anos)”, afirma Janaina Audino, secretária Municipal de Educação.

Entenda mais sobre o processo de matrículas:

As famílias que já encaminharam as inscrições precisam aguardar o contato das escolas, cuja confirmação de vaga depende da movimentação da lista de espera.

Entenda mais sobre as etapas da Educação Infantil:

Creche: Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e 2 – Crianças de 0 a 3 anos

Pré-escola: Jardim A e Jardim B – Crianças de 4 e 5 anos

