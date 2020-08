A proposta de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2021 foi apresentada, nesta terça-feira (25), em audiência pública virtual da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Mercosul da Câmara de Vereadores.

A secretária-adjunta de Planejamento e Gestão, Patricia Rodrigues, e a titular da Fazenda, Liziane Baum, apresentaram as metas e prioridades do Executivo previstas no exercício econômico e financeiro do próximo ano.

“A LDO proposta para 2021 expressa a situação das contas do município, com previsão de pleno equilíbrio fiscal entre despesas (R$ 7,9 bilhões) e receitas municipais (R$ 7,9 bilhões). O cenário reflete resultados da reestruturação administrativa e do planejamento e gestão da máquina pública, condição que capacitou o governo a administrar os reflexos econômico-financeiros de amplitude e duração trazidos pela pandemia do novo coronavírus”, afirmou a prefeitura.

A próxima etapa é a elaboração do projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual), que deve ser entregue ao Legislativo até 15 de outubro.