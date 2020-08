A prefeitura de Porto Alegre entregou mais de 1,5 tonelada de alimentos para a Associação de Músicos do Rio Grande do Sul. A ação ocorreu na terça-feira (04), no palco montado no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) na avenida Padre Cacique, com a participação da primeira-dama Tainá Vidal.

A iniciativa é resultado de contrapartidas sociais do Poa Drive-in Show, projeto realizado pelo município em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, que surgiu da necessidade de apoiar artistas e profissionais de eventos que estão parados neste momento de pandemia de coronavírus. Entre as contrapartidas, estão o auxílio a artistas em vulnerabilidade social e o apoio à Campanha do Agasalho 2020.

A primeira-dama Tainá Vidal destacou a relevância da ação: “Em um momento tão difícil, ajudar pessoas e famílias é o mínimo que poderíamos fazer para confortar um pouco daqueles que nos alegram o ano inteiro. Apoiar nossos artistas também é estender a mão”.

A entrega de alimentos foi a primeira de três que devem ser realizadas até setembro.