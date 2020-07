Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre paga nesta sexta os salários de julho dos servidores municipais

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

A prefeitura de Porto Alegre paga integralmente, nesta sexta-feira (31), a folha do mês de julho dos servidores municipais. Ao todo, o Executivo desembolsará R$ 226,26 milhões para 33.195 mil matrículas.

De acordo com a secretária em exercício da Fazenda, Liziane Baum, apesar da queda das receitas e do aumento das despesas causados pela pandemia do novo coronavírus, o pagamento da folha está sendo mantido em dia.

“A prefeitura está conseguindo honrar o pagamento dos servidores, utilizando recursos decorrentes do ingresso de receitas próprias e por meio dos ajustes nas receitas e despesas. A prioridade tem sido manter o funcionamento dos serviços prestados à população”, afirmou Liziane.

