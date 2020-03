Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre anuncia medidas e aulas são suspensas na rede municipal de ensino por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A prefeitura de Porto Alegre determina a suspensão das aulas nas redes pública e particular, a partir da próxima quarta-feira (18), para os ensinos fundamental, médio e superior como medida de prevenção contra o novo coronavírus (COVID-19). Para o ensino superior, a norma vale a partir desta segunda-feira (16).

A medida vigora por três semanas, quando será reavaliada a situação. As novas ações para enfrentar o coronavírus foram detalhadas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, no Paço Municipal, nesta manhã. Porto Alegre tem cinco casos confirmados, 41 suspeitos e 102 descartados.

Na educação infantil as aulas continuam. No entanto, a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) recomenda aos pais que têm disponibilidade que mantenham os filhos em casa. O fornecimento de merenda escolar está garantido nas instituições municipais. Segundo o prefeito, o Município atua de forma conjunta com estado e governo federal e as decisões são tomadas a partir de evidências científicas e técnicas.

A recomendação da Secretaria de Saúde é que idosos, acima de 70 anos, evitem sair de casa. “Estamos tomando uma medida de preservação da saúde dos que mais necessitam de cuidados neste momento. Contamos com apoio deste grupo e do resto da população para conscientizar da importância do isolamento social temporário”, explica o prefeito. Os servidores municipais com 60 anos ou mais deverão manter suas atividade de casa, exceto os das áreas da saúde e segurança.

O prefeito também anunciou a criação do Gabinete de Enfrentamento ao Coronavírus. Desde a chegada do primeiro caso no Brasil, a prefeitura adota medidas para evitar o aumento de casos em Porto Alegre. No início de março, foi apresentado o Plano de Contingência Municipal.

“Baseados no quadro epidemiológico, estamos tomando a medida necessária para que não ocorra a propagação de forma desordenada do vírus”, afirma o secretário de Saúde, Pablo Stürmer, destacando que o número de casos, aliado ao que vêm ocorrendo em outros estados, reforça a necessidade da ação. A cidade conta com sete postos abertos até as 22h e 18 com atendimento 12 horas.

Transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orienta sobre medidas que devem ser tomadas para deslocamentos na cidade: circulação de ônibus, lotações e escolares com janelas abertas; intensificação da higienização dos veículos; táxis e transportes de aplicativos a circularem com janelas abertas e disponibilizar álcool gel; evitar deslocamentos desnecessários; pessoas com mais de 60 anos e doentes crônicos devem evitar usar o transporte coletivo em horários de pico. Sintomas: febre, tosse seca e dificuldade de respirar.

Recomendações:

Se apresentar sintomas e tiver histórico de viagens:

– Se precisar consultar, procurar seu médico ou Posto de Saúde.

– Evitar sair de casa

– Intensificar hábitos de higienização

– Lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool gel

– Evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca.

– NÃO deve ir a UPAs e Hospitais (somente casos graves)

Se viajou e não apresenta sintomas:

– Manter-se em casa por 7 dias

– Evitar sair de casa

– Intensificar hábitos de higienização

– NÃO deve ir a UPAs e Hospitais (somente casos graves)

Se não viajou e não apresenta sintomas:

– Intensificar hábitos de higienização

