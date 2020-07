Porto Alegre Prefeitura disponibiliza canetas para aplicação de insulina

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

A novidade está disponível nas farmácias distritais do município. Foto: SMS/PMPA A novidade está disponível nas farmácias distritais do município. (Foto: SMS/PMPA) Foto: SMS/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre está disponibilizando canetas aplicadoras de insulina NPH e regular a pessoas com diabetes menores de 15 e maiores de 60 anos em uso de insulina. A novidade vai proporcionar mais segurança no modo de aplicação, evitando erros na dosagem. O equipamento é utilizado para facilitar o manuseio do medicamento. Também serão contempladas pessoas com diagnóstico de cegueira e dificuldade na motricidade fina.

O aplicador está disponível nas farmácias distritais do município. Na consulta farmacêutica, o profissional revisa o tratamento e verifica se a pessoa se enquadra nos critérios e sugere a mudança da aplicação, substituindo o uso de frascos ampola e seringa. Até o momento, mais de 700 pessoas já foram atendidas pelos farmacêuticos e realizaram a troca para canetas nas farmácias distritais, recebendo a orientação adequada para o uso do dispositivo e não mais precisaram adquirir seringas para aplicar insulina.

“A caneta oferece mais praticidade e precisão, simplificando a aplicação da dosagem indicada”, explica o farmacêutico Alexandre Oliveira, do Centro de Saúde Modelo. O seletor visual e sonoro indica quando a dose está completa e permite um controle melhor da dosagem. Além disso, as canetas são portáteis, facilitando a higienização e a praticidade.

As farmácias funcionam das 8h às 17h. Confira os endereços:

Farmácia Distrital Farroupilha (Modelo) – avenida Jerônimo de Ornelas, 55;

Farmácia Distrital Centro (Santa Marta) – rua Capitão Montanha, 27;

Farmácia Distrital Murialdo – avenida Bento Gonçalves, 3722;

Farmácia Distrital Camaquã – rua Professor Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176;

Farmácia Distrital Vila dos Comerciários (Cruzeiro) – rua Professor Manoel Lobato 151;

Farmácia Distrital IAPI – rua Três de Abril, 90;

Farmácia Distrital Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410;

Farmácia Distrital Sarandi – avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744;

Farmácia Distrital Navegantes – avenida Presidente Roosevelt, 5;

Farmácia Distrital Restinga – rua Álvaro Difini, 520.

