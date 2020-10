Brasil Prefeitura do Rio vai liberar rodas de samba

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Eventos em quadras de escolas de samba continuarão proibidos Foto: Divulgação/Projeto Criolice Eventos em quadras de escolas de samba continuarão proibidos. (Foto: Divulgação/Projeto Criolice) Foto: Divulgação/Projeto Criolice

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura do Rio de Janeiro informou, neste domingo (04), que vai liberar a realização de rodas de samba na cidade nos próximos dias.

A medida será tomada após a polêmica gerada em redes sociais depois que a administração municipal autorizou eventos em espaços abertos e manteve a restrição para as rodas de samba.

As rodas só poderão ser retomadas cumprindo as medidas válidas na Fase 6B do plano de flexibilização das atividades, que proíbem a pista e espaços de dança. Eventos em quadras de escolas de samba continuarão proibidos para evitar a propagação do coronavírus.

Orientações para espaços de rodas de samba:

Mesas e cadeiras devem ser reorganizadas, respeitando o espaçamento mínimo de dois metros de distância entre elas, conforme determinado no Decreto RIO Nº 47.282;

Em cada mesa deve ser respeitada a ocupação de, no máximo, 50%, exceto para o mesmo grupo de pessoas;

Artistas devem utilizar máscara durante todo o tempo, exceto quando estiverem se apresentando no palco;

Todas as pessoas envolvidas no backstage e staff artístico devem usar máscara e demais EPIs necessários à atividade, respeitando a distância de precaução de dois metros, inclusive os músicos que atuarão nos palcos (com exceção para instrumentos de sopro).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil