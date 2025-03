Acontece Prefeitura de Guaíba apresenta nova gestão e metas para os próximos anos

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Desenvolvimento industrial foi apontado como um dos principais focos da gestão Foto: O Sul Foto: O Sul

Nesta quinta-feira (20), foi apresentada a nova gestão da Prefeitura de Guaíba. Durante o evento, foram destacados os principais projetos e desafios para os próximos quatro anos. Em coletiva de imprensa, realizada na sede do poder executivo do município, autoridades e novos secretários discutiram temas prioritários para a cidade, ressaltando as reais necessidades da população. O desenvolvimento industrial foi apontado como um dos principais focos da gestão.

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, afirmou: “A gente vai fazer o desenvolvimento industrial e trazer novas empresas. O que aconteceu aqui em Eldorado do Sul, que foi lamentável, coloca Guaíba em evidência e outras cidades da Região Metropolitana que, infelizmente, foram atingidas com a enchente. Nós temos áreas altas dentro do nosso município que vão oportunizar o desenvolvimento industrial não só de Guaíba, como também da região”.

A nova gestão será marcada pelos 100 anos de Guaíba, com isso, foram estabelecidas 100 novas metas para os próximos quatro anos, que incluem a reconstrução dos espaços afetados pela enchente histórica de 2024.

José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre entre 2010 e 2016, assumiu o cargo de Secretário de Governo na equipe de Maranata. Para ele, esta será uma etapa de muito trabalho e colaboração. “Eu sempre tive com Guaíba uma grande relação, além da proximidade, muitos amigos, uma relação muito próxima com o prefeito Maranata, que é um grande prefeito, e por isso me sinto muito feliz em estar aqui para poder contribuir, não somente com Guaíba, mas com toda a Região Metropolitana”.

O evento também marcou o lançamento da nova marca da gestão municipal: “Guaíba Avançando 100 Parar”. A nova logomarca foi criada com cores que destacam ainda mais a identidade visual da cidade.

