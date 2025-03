Acontece Para celebrar a chegada do outono, Balneário Pinhal realiza a Feira das Estações

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Caminhadas guiadas pela fauna e flora da região explorarão as diferenças entre o verão e o outono. Foto: Divulgação Caminhadas guiadas pela fauna e flora da região explorarão as diferenças entre o verão e o outono. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Neste sábado (22) e domingo (23), Balneário Pinhal realiza a primeira edição da Feira das Estações, um encontro que celebra a chegada do outono com uma programação repleta de vivências culturais e contato com a natureza.

Caminhadas guiadas pela fauna e flora da região explorarão as diferenças entre o verão e o outono, promovendo um contato direto com o meio ambiente.

Um dos destaques da programação é o teatro temático, que visa retratar essa transição de forma lúdica. “O evento nasceu com o propósito de celebrar as transformações da estação, proporcionando momentos de conexão entre as pessoas, a cultura e a nossa diversidade”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mari Luce Padilha.

A gastronomia também terá um espaço especial, com o Workshop de Caldinhos de Outono, onde participantes poderão compartilhar saberes, aprender novas receitas e degustar sabores marcantes da estação. Além disso, a Feira das Estações contará com exposições de artesanato e produtos da agricultura familiar.

Serviço

Local: Rua Coberta – Largo Osso da Baleia

Data: 22 e 23 de março

Horário: A partir das 9h

