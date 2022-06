Porto Alegre Prefeitura reativa centros de atendimento para sintomáticos respiratórios, em Porto Alegre

31 de maio de 2022

A prefeitura de Porto Alegre retoma nesta quarta-feira (1º), o atendimento de sintomáticos respiratórios em seis centros específicos, com encaminhamento para testagem nos próprios locais, conforme avaliação do profissional de saúde.

Os serviços estarão instalados junto às unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Santa Marta e Modelo, à Clínica da Família Álvaro Difini e ao Centro de Saúde IAPI. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde irá ampliar a capacidade de atendimento, disponível de segunda a sexta-feira, nos horários das 10h às 19h e das 11h às 20h, conforme o local. A mudança é motivada pelo aumento da procura por assistência nas unidades de saúde.

Os espaços terão médico, enfermeiro e seis técnicos de enfermagem. “Dessa forma, pacientes com suspeita de Covid-19 serão atendidos em locais específicos, dando mais segurança e agilidade às pessoas que procuram as unidades de saúde”, afirma a diretora de Atenção Primária, Caroline Schirmer.

Para casos mais graves, é indicado procurar um serviço de emergência em pronto atendimento ou hospital. São sintomas como falta de ar, traumas ou queimaduras graves, prostração intensa, vômitos intensos, febre por mais de três dias, manchas vermelhas na pele (como pequenos sangramentos), dor no peito, dificuldade para caminhar e falar ou desmaio.

Centros de atendimento a sintomáticos respiratórios, de segunda a sexta-feira:

Clínica da Família Álvaro Difini (11h às 20h) – Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

Centro de Saúde IAPI (10h às 19h) – Rua Três de Abril, 90 – Bairro Passo da Areia

US Modelo (11h às 20h) – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

US Santa Marta (10h às 19h) – Rua Capitão Montanha, 27 – Bairro Centro Histórico

US São Carlos (11h às 20h) – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

US Tristeza (11h às 20h) – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

