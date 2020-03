Porto Alegre Prefeitura suspende temporariamente concurso para professor

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Pandemia obrigou suspensão temporária de concurso para professor.

A Prefeitura de Porto Alegre suspendeu por tempo indeterminado o concurso público para professor na rede municipal de ensino, em diversas áreas do conhecimento. O motivo é que a realizadora do concurso, a Fundação La Salle, de Canoas, determinou a suspensão das atividades operacionais em atendimento aos decretos locais de enfrentamento à pandemia de coronavírus. O edital 24/2020 da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão), que apresenta as mudanças, está publicado na edição do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), de quarta-feira (25).

As inscrições estão suspensas por tempo indeterminado, mas candidatos que as efetivaram até a última segunda-feira (23), terão a inscrição garantida para quando o concurso for reaberto.

Há a possibilidade de cancelar a participação com reembolso da taxa de inscrição. Para requerer a devolução do valor pago, o candidato deve encaminhar o formulário disponível no site da Fundação ao endereço eletrônico recursos@fundacaolasalle.org.br. É necessário assinar e anexar documentos digitalizados, como carteira de identidade e comprovante de pagamento bancário.

Os pedidos já realizados de isenção da taxa e de atendimento especial permanecem inalterados.

