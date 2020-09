Porto Alegre A partir desta quinta-feira, clientes podem voltar a se servir em buffets em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Até agora, os estabelecimentos podiam operar desde que funcionários com as devidas medidas higiênicas montassem as refeições escolhidas pelo consumidor Foto: Joel Vargas/PMPA Até agora, os estabelecimentos podiam operar desde que funcionários com as devidas medidas higiênicas montassem as refeições escolhidas pelo consumidor. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre modificou mais um decreto para flexibilizar as atividades comerciais durante a pandemia do coronavírus. A partir desta quinta-feira (10), clientes poderão voltar a se servirem nos restaurantes do tipo buffet, desde que usando luvas individuais.

Até agora, os estabelecimentos podiam operar desde que funcionários com as devidas medidas higiênicas montassem as refeições escolhidas pelo consumidor. Um escudo de proteção em cima do buffet também deverá ser disponibilizado para evitar contaminação.

O novo texto determina ainda um grupo de trabalho para discutir a retomada das atividades de ensino na Capital. Esportes coletivos podem voltar a ser praticados, limitados a quatro pessoas, sem contato físico.

Áreas destinadas para exercícios físicos, inclusive em clubes sociais e condomínios residenciais, ficam liberadas para essas atividades, seguindo as regras de dois metros de distanciamento.

