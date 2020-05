Rio Grande do Sul Prefeituras e produtores rurais gaúchos devem estar atentos para golpe envolvendo a falsa venda de produtos pelo governo do Estado

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Autoridades também apertam o cerco a criminosos especializados em ataques a propriedades. (Foto: Divulgação/Seapdr)

A Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) do Rio Grande do Sul emitiu um alerta sobre a atuação de estelionatários que se apresentam como representantes do governo gaúcho para oferece diferentes produtos e serviços em troca do depósito de valores prévios, a título de frete. Dentre os alvos principais do golpe estão prefeituras e produtores rurais.

“Programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação, cujos depósitos de valores, quando necessários, são feitos em contas do Estado no Banrisul”, ressalta o texto publicado no site oficial do Palácio Piratini – www.estado.rs.gov.br.

Ainda conforme o órgão estadual, não existe a comercialização de materiais por parte do governo gaúcho e que qualquer destinação de produtos apreendidos ou de qualquer outra procedência é feita de acordo com os princípios da administração pública, jamais de forma direta por meio de particulares.

“A Secretaria da Agricultura já encaminhou um ofício à chefia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, solicitando providências nesse sentido”, garante a Seapdr. “Se alguém for contatado com tal finalidade, deve registrar boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.”

Roubo de agrotóxicos

Nesta terça-feira (26), uma força-tarefa liderada pela Decrab (Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato) deflagrou a operação “São Diogo”. O alvo é uma organização criminosa com sede em Ijuí e especializada em furtos e roubos de defensivos agrícolas em todo o Estado. Ao menos quatro pessoas foram presas.

A Secretaria da Agricultura participou da ofensiva, já que havia a suspeita de armazenamento de agrotóxicos, fertilizantes e sementes resultantes dos crimes. Foram apreendidos 2 mil litros de produtos sem origem conhecida e 18 quilos de defensivos ilegais de procedência estrangeira, além de aproximadamente R$ 10 mil e veículos.

“Acredito que esta foi a maior operação que tivemos na região de Ijuí neste ano”, afirma o fiscal estadual agropecuário André Ebone. O material apreendido ficará com a Polícia Civil até o fim das investigações, que começaram em janeiro, após assalto a uma propriedade rural de Pedras Altas, na fronteira com o Uruguai.

O ataque foi atribuído a uma quadrilha que já participou de ações criminosas desse tipo também nos municípios de Rio Grande, Bagé, São Vicente do Sul, Pinheiro Machado, Lajeado, Cruz Alta, Santiago, Uruguaiana e São Gabriel. O grupo também atua no comércio ilegal de armas-de-fogo, falsificação e venda ilegal de defensivos.

(Marcello Campos)

