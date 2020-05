Notas Mundo Premiê do Japão pode prorrogar estado de emergência

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta sexta-feira que está inclinado a prorrogar o estado de emergência no país em cerca de um mês, já que especialistas disseram que as restrições relacionadas ao coronavírus deveriam continuar em vigor até o número de casos cair mais. A emergência deveria terminar no dia 6 de maio.

