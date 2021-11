Porto Alegre Prêmio Açorianos de Música 2021 será entregue nesta segunda

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia ocorrerá de forma presencial na Cinemateca Capitólio. (Foto: Mariana Bertolucci/SMC PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Cultura realiza a cerimônia de entrega do Prêmio Açorianos de Música nesta segunda-feira (22), a partir das 20h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085 – Centro Histórico).

Os presentes deverão cumprir os protocolos sanitários e respeitar as orientações da equipe de produção.

Indicados ao Gênero Erudito

Melhor compositor:

Carlos Lazzari por Momentum

Melhor intérprete:

Carlos Lazzari por Momentum

Daniel Wolff por Beethoven for Guitar

Hugo Pilger por Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano

Ney Fialkow por Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano

Yasmini Vargas por Vientos de España

Melhor Instrumentista:

Daniel Wolff por Beethoven for Guitar

Hugo Pilger por Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano

Jacob Scesney por Momentum

Ney Fialkow por Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano

Melhor Álbum:

Beethoven for Guitar de Daniel Wolff

Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano de Hugo Pilger e Ney Fialkow

Il Gioco dell’ Amore de Lux Sonora

Momentum de Carlos Lazzari

Vientos de España de Vientos del Sur – Eduardo Knob e Yasmini Vargas

Indicados ao Gênero Instrumental

Melhor compositor:

André Brasil pelo álbum Saudação

Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes pelo álbum Capricórnio

Marcelinho Carvalho pelo álbum Guitarra de Galpão

Rafael Lima pelo álbum Saudades de Casa

Melhor intérprete:

Pedro Tagliani por Hemisférios

Rafael Lima Saudades de Casa

Rafael Lopes por Neste ano não tem inverno

Melhor instrumentista:

Rafael Lima pelo álbum Saudades de Casa

Melhor Álbum:

Hemisférios de Pedro Tagliani

Indicados ao Gênero MPB

Melhor Compositor:

Cláudio Levitan por Só a Canção

Dejeane Arruee e Graziela Pires pelo álbum Voa do grupo 50 tons de Preta

Leandro Ayô pelo álbum Leandro Ayô e os Reis. Voce. Rei da sua vida.

Pedro Longes pelo álbum Canções de amor e solidão

Melhor Intérprete:

Dejeane Arruee e Graziela Pires por Voa do grupo 50 tons de Preta

Bebeto Alves por Oh Blackbagual pela última vez

Rowena Jameson por Happy Madness do grupo Delicatessen

Melhor Instrumentista:

Luiz Mauro Filho pelo álbum Happy Madness do grupo Delicatessen

Fernando Corona pelo álbum Só a Canção de Cláudio Levitan

Melhor Álbum:

Canções de Amor e Solidão de Pedro Longes

Voa do grupo 50 Tons de Preta

Leandro Ayô e os Reis. Você. Rei da sua vida de Leandro Ayô

Indicados no Gênero POP

Melhor Compositor:

André Paz pelo álbum Olhovivo

Eloy Fritsch pelo álbum Moments in Paradise

Luana Fernandes, Ricardo Cordeiro, Catullo Fernandes pelo álbum Lua de Outubro

Tiago Ferraz pelo álbum A linda Canção do Sábio Sabiá

WNegro, Njay, Chikinho de Vila, JL, Bonne Dee, Ragga Mano Koyaw pelo álbum After Black Negro Dono

Melhor Intérprete:

Luana Fernandes por Lua de Outubro

Chris Amoretti por Magnet Soul

Patricia Nardelli por Moira

Tiago Ferraz por A linda Canção do Sábio Sabiá

Melhor Instrumentista:

Eloy Fritsch pelo álbum Moments in Paradise

Douglas Vallejos pelo álbum Lua de Outubro

Melhor Álbum:

A linda Canção do Sábio Sabiá de Tiago Ferraz

I-tal de GrooVI

Lua de Outubro de Luana Fernandes

Moments in Paradise de Eloy Fritsch

Olhovivo de André Paz

Indicados ao Gênero Regional

Melhor Compositor:

Carlos Roberto Hahn e Volmir Coelho por Beira de mar, beira de rio – Vol. 2

Daniel Cavalheiro por Artistas de Campo

Edilberto Bérgamo e Guilherme Collares por Chamamé

Pedro Terra por Canções de Amor à Terra Bruta

Melhor Interprete:

Grupo Barbicacho por Pagos do Sul

Vinicius Brum por Por que os ponchos são negros

Volmir Coelho por Beira de mar, beira de rio – Vol. 2

Igor Tadielo César por Tradição que se Garante do grupo Fio de Bigode

Pedro Terra por Canções de Amor à Terra Bruta

Melhor Instrumentista:

Douglas Umabel por Por que os Ponchos são Negros

Edilberto Bérgamo por Chamamé

Gustavo Brodinho por Há 30 anos vendendo loucura

Ricardo Martins por Transcendência

Melhor Álbum:

Chamamé de Edilberto Bérgamo e Guilherme Collares

Pagos do Sul do Grupo Barbicacho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre