Geral Presa com quase 2 milhões de reais, delegada carioca cita ganhos com Instagram

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Delegada foi flagrada com quase R$ 1,8 milhão na Operação Calígula, realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra redes de azar. (Foto: Reprodução)

A delegada Adriana Belém – presa após ser flagrada com quase R$ 1,8 milhão na Operação Calígula, realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra redes de azar – entrou com um pedido de revogação de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória. Em petição ao juiz Bruno Monteiro Ruliere, da 1ª Vara Especializada do Tribunal de Justiça, os advogados da policial alegam que ela vai comprovar a licitude dos valores no decorrer do processo e citam o recebimento de R$ 350 mil do distrato da venda de um imóvel e ainda sua conta “monetizada” no Instagram.

O documento, assinado por Sandra Almeida, Luciana Pires, Alan Deodoro e Beatriz Streva, aponta que não existem, nas mais de 300 páginas da denúncia oferecida pelos promotores, “necessidade e razoabilidade para a decretação da prisão cautelar” da delegada. Os advogados dizem que, inicialmente, o magistrado determinou apenas que Adriana Belém fosse proibida de manter contato com os demais acusados e ficasse suspensa do exercício de suas funções públicas junto a Polícia Civil por 180 dias.

Na mesma decisão, Bruno Monteiro Rulière autorizou busca e apreensão no endereço da delegada, em um condomínio na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo os advogados, o mandado foi “devidamente cumprido sem a apreensão de qualquer material ilícito ou qualquer documento que a relacione com eventual prática criminosa dos demais réus”. Eles alegam, no entanto, que, naquela ocasião, e antes mesmo que da contagem do valor encontrado no imóvel, “de forma prematura” a prisão preventiva foi pedida pelos promotores decretada pelo juiz.

Na petição, a defesa da delegada garante “podem e serão devidamente comprovadas a licitude” das “quantias em dinheiro” apreendidas em seu apartamento. Como exemplo, é citado o recebimento de R$ 350 mil do distrato da venda de um imóvel em Jacarepaguá, também na Zona Oeste da cidade, em setembro de 2020, e ainda o fato de seu perfil no Instagram ser “monetizado” e contar com mais de 160 mil seguidores. As informações são do jornal O Globo.

