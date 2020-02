Polícia Presa na Freeway quadrilha que furtou mercadorias de lojas em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de quarta-feira (19), na Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, quatro criminosos que transportavam uma carga de mercadorias furtadas em Santa Catarina.

O carro em que eles estavam trafegava no sentido litoral-Capital. Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram mercadorias variadas, como eletrônicos, roupas, mochilas, materiais escolares, faqueiros e bebidas. Os produtos eram de diversas marcas e com etiquetas de diferentes lojas.

Os quatro ocupantes do veículo não conseguiram comprovar a origem dos produtos. Após consultarem os indivíduos e contatarem as lojas, os policiais descobriram que as mercadorias haviam sido furtadas em SC e que os criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos em lojas.

