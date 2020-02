Cid foi baleado na quarta-feira (19) em um motim de policiais que reivindicavam aumento salarial. Quando foi atingido, ele tentava furar um bloqueio feito no 3º Batalhão da Polícia Militar do município com uma retroescavadeira.

De acordo com boletim divulgado pela unidade às 8h40 desta quinta-feira (20), o quadro de saúde do senador licenciado “evoluiu sem intercorrência nas últimas horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal”.

No início da manhã, o senador recebeu alta da UTI e foi para a enfermaria do hospital. Por volta das 11h, Cid deixou a unidade de saúde em uma ambulância com destino aeroporto do município. Um helicóptero com o político decolou em direção à capital cearense pouco depois das 11h30. Em nota, a assessoria do senador afirmou que ele foi transferido ‘por questões familiares’. Ele ‘está bem, conversando e respirando normalmente’, informou a assessoria.

Por volta de 13h20, Cid chegou a hospital no Bairro Meireles, área nobre de Fortaleza, em ambulância do Samu. A chegada foi acompanhada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

Um vídeo gravado com o senador ainda na UTI foi compartilhado nesta quinta-feira pelo Hospital do Coração de Sobral, nas redes sociais. Cid Gomes agradeceu à equipe médica pelo atendimento e confirmou a saída da UTI. O senador aparece com curativos na região torácica, onde foi atingido pelos tiros. “Saio daqui sem necessidade de cuidados intensivos e já posso ser transferido para um quarto”, afirmou.

Na quarta, o ex-governador Ciro Gomes, irmão de Cid, disse, também nas redes sociais, que o senador licenciado “não corre risco de morte”, foi atingido por “dois tiros de arma de fogo” e que os disparos “não atingiram órgãos vitais, apesar de terem mirado seu peito esquerdo”.

Inicialmente, a assessoria do senador licenciado disse que ele havia sido atingido por uma bala de borracha. Depois, foi informado que o tiro, na verdade, foi disparado por uma arma de fogo.

Disparos

Cid Gomes organizava uma ação contra um grupo de policiais que tentava impedir o trabalho da Polícia Militar no batalhão de Sobral. Pessoas encapuzadas esvaziaram pneus de carros da polícia para impedir o trabalho dos agentes de segurança na ruas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que Cid Gomes tenta furar o bloqueio com a retroescavadeira e, logo depois, uma pessoa faz os disparos em direção ao senador licenciado. Os vidros do veículo também foram quebrados.