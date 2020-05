Polícia Presa quadrilha comandada por detentos que ameaçava comerciante em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Quatro criminosos foram presos Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre realizou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Incendiários para prender criminosos que extorquiam um comerciante no Centro da Capital. Durante a ação, quatro bandidos foram capturados.

Os criminosos ameaçavam de morte um comerciante e a sua família e também diziam que colocariam fogo no seu estabelecimento comercial se a vítima não desse dinheiro à quadrilha, que era comandada por detentos. Conforme o delegado Paulo César Jardim, a investigação durou aproximadamente um mês.

“As ameaças saíam de dentro do presídio e contavam com o apoio de indivíduos que não estão recolhidos no sistema prisional. As investigações seguem no sentido de verificar se há outros comerciantes que estão sendo vítimas do grupo criminoso”, afirmou o delegado.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Charqueadas, Novo Hamburgo e Viamão. A polícia investiga se há outras vítimas da quadrilha.

