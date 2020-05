Polícia Operação Ganância combate extorsão contra empresários no Vale do Paranhana

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Foram apreendidos celulares, dinheiro e maconha Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidos celulares, dinheiro e maconha. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Ganância com o objetivo de combater crimes de extorsão praticados contra empresários da região do Vale do Paranhana, que abrange os municípios de Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Taquara e Três Coroas.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e um em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Durante as diligências, dois homens que se encontravam presos em regime domiciliar foram detidos por ameaçarem os empresários e suas famílias para obter dinheiro. Foram apreendidos celulares, dinheiro e uma pequena porção de maconha.

“As extorsões eram praticadas por telefone, mas havia indivíduos que praticavam danos, incêndio e até disparos de armas de fogo contra as casas e estabelecimentos dos empresários. Um dos suspeitos danificou um dos celulares ao perceber a chegada da Polícia Civil”, relatou o delegado Heliomar Franco.

