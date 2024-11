Polícia Presa quadrilha que aplicava o golpe do bilhete premiado no Rio Grande do Sul; idoso perdeu R$ 35 mil

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em Caxias do Sul, Passo Fundo e Balneário Arroio do Silva (SC) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Illusio V para combater os crimes de estelionato e associação criminosa praticados por meio do chamado conto do bilhete premiado no Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em Caxias do Sul, Passo Fundo e Balneário Arroio do Silva (SC). A investigação foi realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas.

Seis pessoas foram presas durante a operação. Os policiais apreenderam telefones celulares, cartões bancários e dinheiro.

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, a investigação iniciou após um golpe aplicado contra um idoso morador de Canoas, em 2023. Ele teve um prejuízo de R$ 35 mil. De acordo com ela, os investigados “pulverizaram” o dinheiro da vítima entre os integrantes da associação criminosa, e a maior parte foi usada para a compra de dólares em espécie em diferentes casas de câmbio, bem como transformada em criptoativos.

