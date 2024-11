Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre diz que a inauguração da estátua de Zumbi dos Palmares “quase acabou em violência física” contra ele

21 de novembro de 2024

O evento foi realizado no Largo Zumbi dos Palmares, no Dia Nacional da Consciência Negra Foto: Cesar Lopes/PMPA O evento foi realizado no Largo Zumbi dos Palmares, no Dia Nacional da Consciência Negra. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi hostilizado por manifestantes radicais durante a entrega da estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares, no largo de mesmo nome, no bairro Cidade Baixa, na tarde de quarta-feira (20).

Sob vaias e ofensas, Melo não conseguiu discursar no evento, que fez parte das celebrações do Dia Nacional da Consciência Negra. Segundo ele, o episódio “quase acabou em violência física”.

“Saio triste de um momento que deveria ser de homenagem na entrega à cidade da estátua de Zumbi dos Palmares. O radicalismo de militantes descontentes com o resultado das eleições produziu um grave episódio que quase acabou em violência física contra mim e a equipe da prefeitura”, declarou o prefeito.

“A verdadeira democracia que ajudei a construir é sustentada no respeito às diferenças. Lamentavelmente, uma minoria comprometeu um dos atos mais especiais da Semana da Consciência Negra, que estimula importante reflexão coletiva. Seguirei ao lado da paz e da tolerância”, disse Melo.

A estátua do líder negro, criada pelo escultor Mario Cladera, é de cobre e mede 2,40 metros. A instalação do monumento foi proposta pela vereadora Karen Santos (PSOL) e aprovada pela Câmara Municipal. Centenas de pessoas prestigiaram a inauguração da estátua, entre elas lideranças do movimento negro e de religiões de matriz africana.

“Zumbi está presente na cidade, no Largo que leva o seu nome e que também é palco de tantas lutas. Fico muito feliz por ver Porto Alegre se juntar a outras cidades brasileiras que representam fisicamente a memória desse grande herói. Memória, presença e história”, disse Karen.

“Zumbi, uma referência de luta no Brasil, liderou o Quilombo dos Palmares junto com Dandara, criando um espaço de resistência contra a escravidão e pela liberdade”, prosseguiu a vereadora.

O Largo Zumbi dos Palmares ganhou também um totem em homenagem ao poeta, professor e militante do movimento negro Oliveira Silveira pela liderança que teve, junto ao Grupo Palmares, na proposição do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. A peça foi criada pelo artista e educador social Eduardo Angel Sats.

“Tenho muito orgulho de viver e ser prefeito dessa Porto Alegre multicultural. Essas merecidas homenagens às grandes lideranças que foram Zumbi dos Palmares e Oliveira Silveira são um marco neste feriado nacional da Consciência Negra. Reforçamos o compromisso no combate à desigualdade social com mais políticas públicas de inclusão, representatividade e valorização da cultura afro-brasileira”, afirmou Melo. Antes de ser hostilizado, Melo foi saudado por parte do público presente no evento.

