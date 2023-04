Mundo Presidente da Alemanha pede perdão por crimes na Segunda Guerra Mundial

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Pedido foi feito no dia em que o Levante do Gueto de Varsóvia completa 80 anosa. (Foto: Reprodução)

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu perdão pelos crimes cometidos pelo país durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A declaração aconteceu no dia que marcou os 80 anos do Levante do Gueto de Varsóvia, em 19 de abril. A revolta foi um marco da resistência de centenas de judeus contra os nazistas que invadiram e aniquilaram o bairro. Cerca de 300 mil judeus da Polônia foram deportados ou assassinados em câmaras de gás pelas autoridades nazistas, entre 22 de julho e 12 de setembro de 1942.

Steinmeier afirmou que os crimes perpretados pelos alemães no antigo Gueto de Varsóvia os enche de “profunda vergonha”. Ele também é o primeiro chefe de Estado da Alemanha a participar da celebração da data, convidado pelo presidente polonês Andrzej Duda. “Estou diante de vocês hoje como presidente federal da Alemanha e me curvo diante dos bravos combatentes do Gueto de Varsóvia. Eu me curvo diante dos mortos em dor e tristeza”, disse.

“É tão necessário, mas tão difícil vir aqui como alemão e como presidente federal da Alemanha. Os crimes terríveis que os alemães cometeram aqui me enchem de profunda vergonha. Mas também me enche de gratidão e humildade poder participar desta comemoração”, afirmou Steinmeier.

Para o presidente, a data “merece espaço maior na memória” da Alemanha. Além disso, é importante que os alemães lembrem e reflitam sobre os crimes cometidos pelos nazistas.

“Estou aqui hoje para dizer a vocês que nós, alemães, estamos cientes de nossa responsabilidade e estamos cientes do dever que os sobreviventes e os mortos nos deixaram. E nós aceitamos. Para nós, alemães, nenhuma linha pode ser traçada sob a responsabilidade imposta por nossa história. Fica conosco como uma advertência e um dever tanto para o presente como para o futuro”, declarou o presidente.

Invasão russa

Durante seu discurso, Steinmeier chamou a Guerra da Ucrânia de “ataque ilegal de Vladimir Putin a um país vizinho pacífico e democrático”. “Ele [Putin] zombou desses valores e destruiu os alicerces de nossa ordem de segurança europeia”.

O presidente alemão ainda acusa Putin de violar o direito internacional, questionar as fronteiras e cometer grilagem de terras. Para Steinmeier, a “guerra está trazendo sofrimento, violência, destruição e morte imensuráveis ​​para o povo da Ucrânia“.

