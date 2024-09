Política Presidente da Anatel detalha novela do bloqueio contornado pela rede social de Elon Musk nessa semana e cita indícios que a manobra do X foi “deliberada”

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Caso o X volte a descumprir as medidas, esclareceu o diretor, caberá à Anatel tomar as medidas cabíveis para reestabelecer o bloqueio. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Após encontrar o meio usado pelo X para burlar o bloqueio estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reestabeleceu a suspensão da rede social no Brasil. O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse não haver dúvidas de que houve o uso de um “subterfúgio” para burlar a legislação do País.

“Agora, todos os indícios que nós temos, que basicamente são o fato de que não houve nenhuma comunicação de que seria feita uma alteração das rotas do tráfego do X, o fato de que o dono do X se vangloriou disso na plataforma e também pelo subterfúgio em si, tudo isso são indícios que apontam para uma decisão, para uma ação deliberada”, disse.

Caso o X volte a descumprir as medidas, esclareceu o diretor, caberá à agência tomar as medidas cabíveis para reestabelecer o bloqueio. “É de se esperar que possa haver uma nova tentativa de burla e, aí, a Anatel vai estar atenta e preparada para garantir que a decisão judicial do STF seja efetiva e cumprida”.

Veja as informações fornecidas pelo presidente da Anatel:

Como a Anatel conseguiu identificar uma ação deliberada por parte do X?

“Primeiro, pela medida que foi feita para burlar. Quando a gente bloqueia o IP de uma TV pirata, em geral, eles se escondem numa dessas plataformas de CDN. Então, essa foi uma primeira evidência: a medida que usaram para burlar o nosso bloqueio é a mesma medida que os piratas usam para fugir. A segunda questão é que Elon Musk (dono do X) foi para a própria rede se vangloriar de que tinha conseguido furar o bloqueio. Terceiro, eles mudaram esses IPs que estavam bloqueados e não houve nenhuma comunicação com a Anatel. E quarto, as informações que temos é que isso foi algo feito somente no Brasil. Quando você soma esses elementos, eles são indícios que apontam para uma ação deliberada. Agora, se isso de fato foi feito de forma dolosa ou não, isso caberá à Justiça deliberar. No nosso entendimento, é deliberado, o que aponta que novas medidas podem ser tomadas pelo X, o que exigirá novas medidas cabíveis da Anatel.”

Qual mecanismo foi adotado pela Anatel em conjunto com a Cloudflare para restabelecer o bloqueio?

“O Cloudflare é como se fosse um número IP compartilhado. Então, é como se todo o tráfego do X estivesse sendo misturado com outros conteúdos, de tal forma que se a gente derrubasse o Cloudflare, a gente ia derrubar um monte de gente. Avaliamos que derrubar o Cloudflare geraria um impacto gigantesco. Não descartamos derrubar, mas a gente foi buscar outras formas de bloquear. Entramos em contato com Cloudflare, nos Estados Unidos. Eles não estavam nem sabendo que o X estava trafegando por lá. Eles rapidamente isolaram o tráfego do X dentro do Cloudflare e deram os números IPs específicos para o X e falaram para Anatel: “Se você quiser bloquear, bloqueia esses números aqui, que eles são específicos do X”. Aí a gente foi lá e bloqueou só aqueles.” As informações são da CNN e do jornal O Globo.

