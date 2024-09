Política Presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto bate boca com advogado de hacker durante audiência

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Presidente do PL encontrou Walter Delgatti em 2022, mas disse ter tido uma "péssima impressão" dele. (Foto: Reprodução)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o advogado Ariovaldo Moreira, que defende o hacker Walter Delgatti, trocaram farpas nessa quinta-feira (26) durante uma audiência. Valdemar foi ouvido como testemunha na ação penal em que Delgatti e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) são réus pela suspeita de invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

Os dois falaram que tiveram uma “péssima impressão” um do outro quando se conheceram, em 2022. Na época, Zambelli intermediou um encontro entre Delgatti e Valdemar, pouco antes das eleições de 2022.

Durante a audiência, Ariovaldo fez questionamentos ao presidente do PL, na condição de advogado de um dos réus, e questionou sobre o fato de Valdemar ter indicado que eles falassem com o marqueteiro Duda Lima, que comandou a campanha de Bolsonaro.

“Não tive boa impressão do senhor, senhor Valdemar, a impressão que eu tive do senhor foi péssima. Mas isso é página virada. Quando nós tivemos a reunião, e eu estava lá, o senhor chegou a ligar para o marqueteiro da campanha, se não me falha a memória o senhor Duda, e perguntou para o senhor Duda como ele poderia usar o Walter na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor se recorda disso?”

Valdemar respondeu, então, que pediu para que Duda Lima recebesse os dois apenas porque queria se “livrar” deles:

“Liguei para o Duda porque queria ficar livre dos senhores, do senhor e do Delgatti, queria ficar livre de vocês na sala. Porque o Duda estava aqui no partido, aqui embaixo. Liguei para ele para ver se vocês iam embora da minha sala, porque tive péssima impressão de vocês.”

Ariovaldo questionou ainda se, “apesar de ter péssima impressão”, o político continuou recebendo Delgatti nos dias seguintes. Valdemar disse, contudo, que “nunca mais” conversou com o hacker.

Zambelli

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) não participou da audiência de instrução da ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF), em que ela responde por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inserção de dados falsos. Em nota, a congressista informou que está internada após um mal-estar.

Zambelli está internada em um hospital de São Paulo. Não há previsão de alta. A deputada disse que, nos últimos dias, realizou exames para arritmia cardíaca.

A congressista seria interrogada nessa quinta em ação penal no STF, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. A deputada é ré pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O interrogatório é a última etapa da fase de “instrução”, na qual são colhidas provas e diligências são cumpridas. Antes de os réus serem ouvidos, são realizadas as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa.

