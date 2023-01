Política Presidente do PL, partido de Bolsonaro, diz que expulsará os filiados que depredaram as sedes dos Três Poderes

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Valdemar Costa Neto declarou esperar que Bolsonaro volte dos Estados Unidos para liderar a direita Foto: Agência Brasil Valdemar Costa Neto declarou esperar que Bolsonaro volte dos Estados Unidos para liderar a direita. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido expulsará os filiados que participaram da invasão e depredação do Congresso, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto, no último domingo (08), em Brasília.

“Se membros do partido foram vistos em vídeos destruindo esses prédios, vamos expulsá-los imediatamente”, afirmou, na quarta-feira (11), o dirigente da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o vandalismo foi praticado por extremistas que não representam a sigla.

Valdemar declarou esperar que Bolsonaro volte dos Estados Unidos para liderar a direita e ajudar na conquista de prefeituras pelo PL nas eleições municipais do ano que vem.

“Se o Bolsonaro estiver bem, podemos pular de 350 prefeituras para até 1,5 mil prefeituras”, afirmou Valdemar, ao acrescentar que uma visita do ex-presidente às cidades durante as eleições poderia garantir vitórias nas disputas devido ao seu carisma. “Basta aparecer e ele atraiu”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política