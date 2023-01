O brigadiano Lucas de Jesus Lima, de 27 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Morro Santana, na Zona Leste de Porto Alegre, na noite de quarta-feira (11).

O policial militar estava à paisana quando foi abordado por criminosos que tentaram roubar o seu carro – um Ford Fiesta – na rua Luís Lederman, por volta das 22h.

Ele reagiu e conseguiu matar um dos bandidos, mas acabou sendo alvejado e não resistiu. O ladrão morto tinha 21 anos e já possuía diversos antecedentes criminais. Os seus comparsas conseguiram fugir.

Os assaltantes estavam em um HB20 roubado. O veículo foi localizado pela polícia perto de onde ocorreu a tentativa de assalto. A BM (Brigada Militar) lamentou a morte do policial.

“A Brigada Militar comunica, com imenso pesar, o falecimento do soldado Lucas de Jesus Lima. O soldado Lucas reagiu a uma tentativa de roubo de veículo, em Porto Alegre, na noite de quarta-feira, 11 de janeiro. Um dos três criminosos (de acordo com informações preliminares) que confrontaram com o soldado também foi ferido e veio a óbito. O soldado Lucas incluiu nas fileiras da BM em 2018, estava lotado no 20º BPM. Era natural de Salvador/BA, tinha 27 anos de idade e deixa esposa. Os oficiais, praças e servidores civis da Brigada Militar se solidarizam com familiares e amigos do soldado Lucas nesse momento de dor”, informou a corporação em nota.