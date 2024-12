Política Presidente do Supremo diz que o Brasil vive “absoluta normalidade institucional”, mas admite frustração em busca da pacificação nacional

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Barroso disse que as relações entre os Três Poderes são “independentes, mas harmoniosas” Foto: CNJ/Divulgação Barroso disse que as relações entre os Três Poderes são “independentes, mas harmoniosas”. (Foto: CNJ/Divulgação) Foto: CNJ/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro Luís Roberto Barroso, disse que, quando assumiu esses dois cargos, no ano passado, uma de suas “principais proposições era buscar a pacificação do País”. “A verdade é que alguns fatos mantiveram o País um pouco agitado”, reconheceu o magistrado.

Apesar de citar a frustração, o ministro defendeu que o Brasil vive uma “absoluta normalidade institucional” e que as relações entre os Três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – são “independentes, mas harmoniosas”.

“Mas, de qualquer forma, um pouco frustrado nesse propósito de fazer com que as pessoas todas voltassem a se sentar na mesma mesa com civilidade, o que acho que nós estamos conseguindo aos poucos”, disse Barroso.

As declarações foram dadas na segunda-feira (2), no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em Campo Grande (MS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-supremo-diz-que-o-brasil-vive-absoluta-normalidade-institucional-mas-admite-frustracao-em-busca-da-pacificacao-nacional/

Presidente do Supremo diz que o Brasil vive “absoluta normalidade institucional”, mas admite frustração em busca da pacificação nacional

2024-12-03