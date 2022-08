Política Presidente do Tribunal Superior Eleitoral agradece ao do Senado por defender a democracia

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Fachin (foto) disse ter enviado mensagem de gratidão a Pacheco, na qual elogiou o discurso “firme e sereno” do senador Foto: Rosinei Coutinho/STF Fachin disse ter enviado mensagem de gratidão a Pacheco, na qual elogiou o discurso “firme e sereno” do senador.(Foto: Rosinei Coutinho/STF) Foto: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson Fachin, agradeceu nesta quinta-feira (04) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ter defendido a Justiça Eleitoral, o processo democrático e as urnas eletrônicas no discurso com que abriu o semestre legislativo, na quarta-feira (03).

Ao encerrar a sessão plenária desta quinta-feira no TSE, Fachin disse ter enviado mensagem de gratidão a Pacheco, na qual elogiou o discurso “firme e sereno” do senador. Em seu discurso, o parlamentar afirmou ter “plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996”.

Ao agradecer a declaração, o presidente do TSE disse que “os anais da história escreverão, no futuro, os nomes em uma das seguintes duas listas: uma com os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o presidente do Congresso Nacional, senador Pacheco, e outra com os cúmplices do populismo autoritário”.

