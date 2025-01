Política Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab diz que Fernando Haddad não consegue comandar e é um “ministro da Fazenda fraco”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Kassab disse que acredita em bons sinais se houver um ministro da Fazenda que se imponha, o que, para ele, não é o caso com Haddad. (Foto: EBC)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nessa quarta-feira (29) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não consegue comandar e é “fraco”. Kassab, que também é secretário de governo em São Paulo, participou de um encontro com investidores na capital paulista.

Em determinado momento, ele foi questionado sobre os rumos da economia do País, e disse que acredita em bons sinais se houver um ministro da Fazenda que se imponha, o que, para ele, não é o caso com Haddad.

“O sucesso da economia precisa de ministros da Economia fortes. […] Já tivemos FHC, Henrique Meirelles, Paulo Guedes. Eles comandavam. Hoje existe uma dificuldade do ministro Haddad de comandar“, disse Kassab. “Haddad não consegue se impor no governo. Um ministro da Economia fraco é sempre um péssimo indicativo“, complementou.

Em tese, o PSD é aliado do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O partido conta com ministros na equipe do presidente: Carlos Fávaro (Agricultura), André de Paula (Pesca) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Kassab argumentou que Haddad não consegue levar adiante projetos que considera importantes. Ele disse que isso não acontecia em governo anteriores, que tinha ministros da Fazenda fortes.

Gilberto Kassab também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um forte candidato à reeleição, mas que não venceria o pleito de 2026 se fosse hoje. A declaração foi feita em painel da Latin America Investment Conference, evento realizado pelo UBS e o UBS BB nessa quarta-feira, 29, no hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

“Se fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito. Eles perderiam a eleição”, disse o secretário. “Os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026.”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa quarta-feira (29) que não tomou conhecimento de uma fala de Gilberto Kassab em que o presidente do PSD chama o chefe da equipe econômica do governo Lula de “fraco”. “Não li essa declaração, não tomei conhecimento”, afirmou Haddad a jornalistas que o questionaram sobre as afirmações de Kassab.

O presidente do PSD também disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um candidato forte, mas que tem preferência por se reeleger no Estado. Kassab mencionou também os nomes do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que deve ser a prioridade de seu partido para o pleito de 2026.

Para o mercado financeiro, Kassab recomendou que os investidores ficassem de olho em alguns nomes no futuro, que segundo ele, são uma boa “nova safra” de políticos. São eles: Tarcísio, Leite, o prefeito de Recife (PB), João Campos (PSB), o prefeito de Florianópolis (SC), Topazio Neto (PSD) e o prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD). As informações são do portal de notícias G1.

