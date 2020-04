Polícia Preso motorista de caminhão que vendia álcool em gel falsificado no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

A prisão ocorreu na BR-101, em Osório Foto: (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão com álcool em gel falsificado na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira (06). O motorista do veículo foi preso.

Segundo informações divulgadas na manhã desta terça-feira (07), a operação da PRF ocorreu após uma denúncia anônima de que o produto estava sendo vendido na região.

Ao ser abordado, o condutor não comprovou a origem da mercadoria e disse que não estava vendendo, que havia ganhado de um amigo e estava levando o álcool para a sua casa.

Após pesquisa, os policiais encontraram na internet um comunicado da fabricante do álcool em gel encontrado informando que produtos falsificados com a sua marca estavam sendo comercializados. A Vigilância Sanitária foi acionada e confirmou que realmente o produto era falsificado.

O condutor do caminhão acabou admitindo que estava vendendo o produto, e que as dez unidades de álcool em gel encontradas no veículo eram o restante da mercadoria que havia sido comercializada.

