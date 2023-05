Polícia Presos integrantes de quadrilha que usava rede de barbearias para lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

A operação da Polícia Civil foi realizada em Porto Alegre, Viamão, Novo Hamburgo, Canoas e Rio de Janeiro Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação da Polícia Civil foi realizada em Porto Alegre, Viamão, Novo Hamburgo, Canoas e Rio de Janeiro. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Xerxes para combater um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de extorsões no Rio Grande do Sul.

Duzentos e cinquenta policiais cumpriram 54 mandados de busca e apreensão e dez de prisão preventiva em Porto Alegre, Viamão, Novo Hamburgo, Canoas e Rio de Janeiro. Oito criminosos foram presos.

“A investigação apurou a criação de um esquema de lavagem de dinheiro patrocinado por membros de uma organização criminosa com o objetivo de mascarar a origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas e, principalmente, de extorsões praticadas conta moradores de um loteamento no município de Viamão”, informou a Polícia Civil.

Cada um dos moradores dos cerca de 600 lotes era obrigado a pagar uma mensalidade a uma associação comunitária controlada pelos criminosos. Quem não realizasse o pagamento era ameaçado, agredido e expulso da comunidade. Os valores resultantes das extorsões eram depositados nas contas dos bandidos e de empresas constituídas por eles ou laranjas.

“A empresa que mais foi beneficiada e que teve crescimento desproporcional, com abertura de diversas franquias, inclusive no Rio de Janeiro, com seus proprietários ostentando vida de muito luxo, foi uma barbearia. Além disso, diversos veículos de luxo foram adquiridos e, hoje, os barbeiros desfrutam de uma vida luxuosa, tudo graças ao dinheiro do crime organizado”, afirmou a polícia.

O nome da barbearia não foi divulgado. Veículos de luxo, joias e outros objetos foram apreendidos durante a operação.

